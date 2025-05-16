شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين الأهلي وريفيرو خلال ساعات لمناقشة الجهاز المعاون وآلية العمل والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة عصر اليوم، الجمعة، مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق لمناقشة عدة ملفات مهمة معه قبل توليه المسئوليه بشكل رسمي.

ويتشاور مسئولو الأهلي مع ريفيرو بشأن الجهاز المعاون له من الجانب المحلي، حيث يرغب الأهلي في تواجد أكثر من عنصر مصري ضمن جهاز المدرب الإسباني، وهو ما سيتحدد خلال الجلسة المرتقبة، وتقرر أن يصطحب ريفيرو الذي رحل عن تدريب فريق أولارندو بيراتس الجنوب أفريقي مؤخراً خمسة مساعدين معه.

كما يبحث الأهلي مع مدرب الفريق الجديد تصوّره ورؤيته للمرحلة المقبلة ومعلوماته عن الأهلي والاستراتيجية الخاصة به في العمل، كما سيتم شرح آلية العمل في الأهلي، وتحديداً فريق الكرة وهمزة الوصل بين الفريق والإدارة لمناقشة أي أزمات.

وأنهى الأهلي التعاقد مع ريفيرو، على أن يتم إعلان التعاقد معه خلال الساعات المقبلة ليقود المارد الأجمر خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي رحل عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة البنك الأهلي في الثامنة مساء غدٍ، السبت، باستاد القاهرة في الجولة السابعة وقبل الأخيرة لمرحلة التتويج بالدوري، ويقود عماد النحاس الفريق بشكل مؤقت لحين تولّي ريفيرو المسئولية بشكل رسمي.