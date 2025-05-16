"أن بي ايه": يوكيتش وستراوثر يقودان ناغتس لفرض مباراة سابعة حاسمة امام ثاندر

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : سجل الصربي نيكولا يوكيتش 29 نقطة وتألق البديل جوليان ستراوثر في الفترة الاخيرة من اللقاء ليقودا دنفر ناغتس للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 119 107 ويفرضان التعادل في سلسلة الدور نصف النهائي من المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين 3 3.

وسيحتكم الفريقان الآن الى مباراة سابعة وفاصلة لتحديد المتأهل الى نهائي المنطقة الاحد وسط صراع محتدم بينهما.

وكان يوكيتش مرة أخرى نجم فريقه بتسجيله 29 نقطة مع 14 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، كما أضاف الكندي جمال موراي 25 نقطة وكريستيان براون 23. الا ان الدور الاكثر لفتا للانتباه جاء من دكة البدلاء، حيث سجل ستراوثر 15 نقطة.

وقال مدرب ناغتس الموقت ديفيد أديلمان "الليلة شاهدنا لاعبا يرفع مستواه".

وأضاف "سجل بعض التسديدات ومن ثم بقي اللاعبون الاساسيون في دورهم التكميلي".

وجاء فوز دنفر بعد أن وجد الفريق نفسه على مشارف الخروج إثر تخلفه 2 3 في السلسلة بعد خسارته في المباراتين الرابعة والخامسة.

وبدا أوكلاهوما جاهزا للمهمة بعد أن تقدم بفارق وصل الى 12 نقطة في وقت متأخر من الربع الثاني على ملعب "بول أرينا" في دنفر.

الا ان دنفر رفض تسليم المواجهة وتمكن من تقليص الفارق الى 58 61 مع استراحة الشوطين.

وجاء الربع الثالث متقاربا بين الفريقين حيث هيمن التعادل على المجريات قبل دقيقتين من نهايته (80 80).