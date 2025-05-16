شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش إلى نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفاز مصطفى عسل على مواطنه كريم عبد الجواد في ربع النهائي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-4, 11-8.

فيما فازت نور الشربيني على الإنجليزية جورجينا كيندي في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 12-10, 12-10.

وكان الثلاثي المصري، فاز علي فرج، هانيا الحمامي، ونوران جوهر، تأهلوا إلى الدور نصف النهائي بعد انتهاء مباريات اليوم الأول من ربع النهائي.

وتواجه هانيا الحمامي مواطنتها نوران جوهر، فيما يلتقي علي فرج مع البيروفي ديبجو إلياس في نصف نهائي البطولة.

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفى منافسات الرجال يحمل البيروفى دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة.