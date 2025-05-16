شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنهاء الزمالك أزمة مستحقات خالد بوطيب وخطوة واحدة قبل فتح القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولى نادى الزمالك، ملف مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق الكروى الأول السابق، بشكل نهائى بعدما سدد مسئولو القلعة البيضاء باقي المديونية المستحقة للاعب.

وسدد أمس الخميس، نادى الزمالك باقي المديونية المستحقة للاعب والبالغة 930 الف يورو، وهو المبلغ المتبقية من قيمة مستحقاته، والذى تسبب فى إيقاف قيد الزمالك مؤخرًا بجانب مستحقات البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق.

ويجهز المسئولون بنادى الزمالك حاليًا مستحقات باتشيكو البالغة البالغة 880 الف دولار + 190 الف دولار فوائد علي المبلغ، حتى يتم سدادها بداية من الأسبوع المقبل، ليتم بعد ذلك رفع عقوبة ايقاف القيد رسميا عن الزمالك.

ويرغب الزمالك فى رفع عقوبة إيقاف القيد الموقعة عليه بسبب خالد بوطيب وباتشيكو، حتى يضمن الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية، بالإضافة إلى التمكن من الدخول فى مفاوضات مع أى لاعب أو مدير فني أجنبى دون أن يكون هناك عائق فى تلك المفاوضات.