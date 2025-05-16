ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غداً قبل قيادة تدريبات الأحمر

تقرر حضور الأسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للأهلي مباراة البنك الأهلي المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، في الدوري من أرض الملعب بعد الإتفاق مع مسئولو النادي الأهلي على جميع التفاصيل المالية والتعاقدين حيث سيصطحب المدرب الأسباني الذي رحل عن تدريب فريق أولارندو بيراتس الجنوب أفريقي مؤخراً خمسة مساعدين معه ، وستبدأ مهمته مع الفريق عقب مباراة البنك الأهلي.

على صعيد متصل ، كشف الإسباني خوسيه ريفيرو حقيقة الأنباء التي ترددت حول رغبته في ضم عدد من لاعبي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وقال خوسيه ريفيرو في تصريحات نشرها موقع "سوكر لادوما" الجنوب أفريقي، "أورلاندو يمتلك العديد من المواهب ولديهم مستقبل واعد، لكن مسألة ضم عدد منهم للنادي الأهلي، ليس دوري ولن يكون أبدًا"، مضيفًا، "في كرة القدم الحديثة، على الرغم من أن المدربين لديهم رأي في الصفقات، إلا أنهم بعيدون كل البعد عن اتخاذ القرار النهائي الذي يعود إلى إدارات الأندية".

وقال خوسيه ريفيرو في تصريحات عبر إذاعة "Radio947" الجنوب أفريقية : أشعر بمسؤولية كاملة، قد لا أكون ممتلئًا بالطاقة الآن، لكن سأكون على ما يرام وجاهزًا للانطلاقة من جديد، سأكون جاهزًا لأبذل قصارى جهدي، وأن أعمل بأقصى درجات الصدق والمهنية مع النادي الأهلي".

واستكمل، "سيتواجد في الجهاز الفني خلال مهمتي بالنادي الأهلي، كارلوس نودار، وهو شاب انضم لي في وقت سابق من هذا الموسم في إسبانيا، ثم في جوهانسبرج".

وأعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في بيان رسمي، رحيل خوسيه ريفيرو قبل نهاية عقده بختام الموسم الجاري بناء على طلبه بسبب اتفاقه مع ناد آخر.