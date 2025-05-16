شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر ونيجيريا فى أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب مباراته المقبلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما أمام نظيره النيجيري في لقاء تحديد المركز الثالث للبطولة المقامة حاليا في مصر، وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره نيجيريا يوم الأحد 18 مايو الجاري في تمام السادسة مساء على ملعب استاد الدفاع الجوي.

وخسر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره المغربى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي، فى نصف كأس أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري، لتضرب موعدا من نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يتأهل المغرب لمواجهة جنوب أفريقيا في النهائي.

سجل جونز العبدلاوى هدف المنتخب المغربي الوحيد في الدقيقة 78، وقدم الفراعنة الصغار أداء متوسطا على مدار شوطي المباراة ولم ينشط سوى على فترات متباعدة وغابت خطورته بشكل مؤثر.

وضم تشكيل منتخب مصر للشباب كلاً من: عبد المنعم تامر، محمد سمير، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، مهاب سامي، أحمد كباكا، محمد السيد، سيف الدين سفاجا، أحمد شرف، محمد زعلوك ومؤمن شريف.

وضم تشكيل المنتخب المغربي كلا من: يانيس بنشاوش، حمزة كتون، إسماعيل البختي، إسماعيل باعوف، فؤاد زهواني، حسام الصادق، رضا العلاوي، إلياس بومسعودي، عثمان معاما، أدم المختاري، سعد الحداد.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائى كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير، وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0، وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد.

بينما تأهل منتخب المغرب لربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين على كينيا (3 – 2) وتونس (3 – 1) وتعادل مع نيجيريا بدون أهداف، وفي ربع النهائي فاز منتخب المغرب على سيراليون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الدفاع الجوي وامتدت للأشواط الإضافية عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلى.