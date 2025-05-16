شكرا لقرائتكم خبر عن دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى والان مع تفاصيل الخبر

دخل الجزائرى عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البوسعيدى دائرة المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،خاصة أن اللاعب عقده ينتهى أخر الموسم،ولن يكلف خزينة القلعة البيضاء أي أعباء مالية حال التعاقد معه.

وجاء ترشيح دغموم للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،خاصة أن اللاعب ليس غريباً على الدوري المصري وسيتأقلم في الأجواء سريعاً فضلاً عن أنه يمتلك مهارات وإمكانيات فنية عالية.

كما رشح أحد وكلاء اللاعبين الجزائرى فريد الملالى جناح فريق أنجيه الفرنسي للانضمام إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، كونه من اللاعبين المميزين ضمن فريقه فى الدوري الفرنسي.

كما وافقت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على ضم المصرى سام مرسى المحترف في صفوف إيبسويتش تاون الإنجليزي إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد طرح اسم اللاعب خلال اليومين الماضيين لتدعيم مركز خط الوسط.

ورغم أن البعض أبدى تحفظاً على عمر سام مرسى الذى وصل إلى 33 عاماً، إلا أن وجود اللاعب في الدورى الإنجليزي، وحفاظه على ثبات مستواه ولياقته البدنية، دفع لجنة التخطيط بنادى الزمالك إلى الموافقة بإجماع على ضم اللاعب في انتقالات الصيف.

واشترط مسئولو نادى الزمالك، على سام مرسى فسخ عقده مع نادى إيبسويتش تاون الإنجليزي، الذى ينتهى الموسم المقبل، من أجل تسهيل المهمة على القلعة البيضاء، في ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل تحمل راتب اللاعب فقط دون دفع أموال لناديه الإنجليزي.

وينوى مسئولو نادى الزمالك حال إتمام التعاقد مع سام مرسى معاملته مثل اللاعبين المحترفين ومنحه راتب يتناسب مع مكانته وإمكانياته، فضلاً عن توفير بعض الامتيازات الأخرى للاعب والتي تمكنه من الحصول على راتب مرضي ويجعله يضحى من أجل الانضمام للقلعة البيضاء.