شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستضيف اليوم مودرن سبورت في معركة تكسير عظام ببطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الاسماعيلي ، اليوم الجمعة نظيره مودرن سبورت ، ضمن منافسات مباريات الجولة السابعة من مجموعة الهبوط، ضمن منافسات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، علي استاد الاسماعيلية ,

تعد مواجهة الإسماعيلي ومودرن سبورت الأقوى في الجولة السابعة، إذ يتساوى الفريقان في رصيد النقاط (19 نقطة لكل فريق)، ما يجعل اللقاء بمثابة معركة بقاء.

الإسماعيلي، الذي يحتل المركز التاسع والأخير، يستفيد من اللعب على أرضه ووسط جماهيره، ما يزيد من سخونة المواجهة المرتقبة .

حذر تامر مصطفى المدير الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه من انتفاضة مودرن سبورت الذى يحقق نتائج متميزة فى الأمتار الأخيرة من عمر مسابقة الدوري قبل مباراة الفريقين الجولة المقبلة.

فى المقابل نجح الجزائري عبد الحق بن شيخة فى إعادة مودرن سبورت لسكة الانتصارات بعد دوامة النتائج السيئة التي عانى منها الفريق، لكن استعاد توازنه منذ بداية مرحلة تفادى الهبوط.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الثامن بجدول ترتيب المجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 19 نقطة.

وتنقل مباريات دوري نايل من خلال قناة أون تايم سبورت باعتبارها صاحبة حقوق البث الحصرى المباشر لمباريات بطولة الدوري المصري.