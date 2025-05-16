شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة نيجيريا على المركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف منتخب مصر للشباب تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمباراته المقبلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما أمام نظيره النيجيري في لقاء تحديد المركز الثالث للبطولة المقامة حاليا في مصر، وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

وخسر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره المغربى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الخميس، على استاد الدفاع الجوي، فى نصف كأس إفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري، لتضرب موعدا من نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يتأهل المغرب لمواجهة جنوب إفريقيا في النهائي

سجل جونز العبدلاوى هدف المنتخب المغربي الوحيد في الدقيقة 78، وقدم الفراعنة الصغار أداء متوسطا على مدار شوطي المباراة ولم ينشط سوى على فترات متباعدة وغابت خطورته بشكل مؤثر.

وضم تشكيل منتخب مصر للشباب كلا من: عبد المنعم تامر، محمد سمير، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي، مهاب سامي، أحمد كباكا، محمد السيد، سيف الدين سفاجا، أحمد شرف، محمد زعلوك ومؤمن شريف.

وضم تشكيل المنتخب المغربي كلا من: يانيس بنشاوش، حمزة كتون، إسماعيل البختي، إسماعيل باعوف، فؤاد زهواني، حسام الصادق، رضا العلاوي، إلياس بومسعودي، عثمان معاما، أدم المختاري، سعد الحداد.

تأهل منتخب مصر إلي ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0، وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد.