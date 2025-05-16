شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض زد لتخفيض تسعيرة بيع العش نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

كثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نظراؤهم في زد لشراء مصطفى العش بشكل نهائي بعد إنتهاء إعارته التي تنتهي عقب كأس العالم للأندية الشهر المقبل بأمريكا.

ويسعى مسئولو النادي الأهلي لتخفيض مطالب زد المالية التي وصلت إلى 70 مليون جنيه للإستغناء عن اللاعب وهو مبلغ يراه الأهلي كبيراً للغاية لذا تدور مفاوضات حالية بهدف تقليل المبلغ حيث يرغب الأهلي في شراء اللاعب نهائياً بعدما قدم عروض جيدة الفترة الماضية كما إنه يُجيد اللعب في مركزي الدفاع والظهير الأيسر ونجح في إنهاء أكثر من أزمة في المركزين خلال الفترة الماضية.

وأبلغ مسئولو الأهلي ، اللاعب برغبة الإدارة في بقاءه حتى يكون في قمة تركيزه مع الفريق ولا يفكر في العروض التي تأتي له من أندية محلية أو خارجية ويغلق صفحة العودة إلى ناديه السابق زد.