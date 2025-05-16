شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتطلع للابتعاد عن الهبوط أمام الجونة اليوم في بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

في مواجهة نارية ضمن مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز، يستضيف فريق غزل المحلة نظيره الجونة ، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، علي استاد المحلة .

تُقام المباراة على ملعب غزل المحلة، حيث يسعى أصحاب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز ثمين يعزز آمالهم في البقاء ضمن الكبار، بينما يدخل الجونة المواجهة بطموح العودة بالنقاط الثلاث والابتعاد عن منطقة الخطر.

اللقاء يأتي في توقيت حساس، حيث تتقارب النقاط بين فرق مجموعة الهبوط، ما يزيد من أهمية كل نقطة في هذه المرحلة الحرجة من الموسم.

الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو، ركز خلال التدريبات الأخيرة على تصحيح الأخطاء الدفاعية ورفع الروح المعنوية للاعبين، في حين يعتمد الجونة على الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي في خطف نقاط المباراة.

من المنتظر أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق زعيم الفلاحين، الذين يطمحون لرؤية فريقهم يواصل المشوار في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

المحلة يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة، بينما ضمن الجونة البقاء بالفعل، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب مجموعة الهبوط ببطولة الدوري .