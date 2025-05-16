الامارات | لجنة التظلمات تثبت الأهلي في صدارة الدوري.. والزمالك يتوجه إلى "كاس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس قراراتها النهائية في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي، وبيراميدز، والزمالك، على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وبذلك سيحتفظ الأهلي بصدارة الدوري المصري قبل نهاية المسابقة بجولتين حيث يتقدم على منافسه بيراميدز بفارق نقطتين.

وأقرت اللجنة اعتماد نتيجة المباراة بفوز الزمالك 3-0، ورفضت طلب الأهلي بإعادة المباراة، كما أيدت اللجنة قرار رابطة الأندية بعدم خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم.

وأوضحت اللجنة أن قراراتها جاءت بناءً على اللوائح المنظمة للمسابقة، وأنها درست كافة التظلمات والأوراق المقدمة من الأندية المعنية.

وأوصت اللجنة ببعض التعديلات على اللوائح لتلافي المشكلات التي ظهرت في هذه الأزمة، مثل إلغاء بعض المواد التي تتعارض مع لوائح الاتحاد المصري والدولي لكرة القدم، وتعديل لائحة الانسحاب من المباريات.

أعلن نادي الزمالك المصري، برئاسة حسين لبيب، اليوم الخميس عن رفضه الرسمي لقرار لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم بشأن التظلم الذي تقدم به النادي على قرارات رابطة الأندية بخصوص مباراة القمة الأخيرة مع الأهلي.

وأكد النادي عبر بيان على"إكس" أنه سيتقدم بشكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) للحصول على حقوقه كاملة وتطبيق اللائحة بشكل صحيح على واقعة المباراة.