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الامارات | برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة الـ 28

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة الـ 28 1/2
  • الامارات | برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة الـ 28 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج نادي برشلونة رسمياً بلقب لموسم 2024-2025، للمرة الـ 28 في تاريخه وذلك بعد تحقيقه فوزاً ثميناً على مضيفه إسبانيول 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس ضمن منافسات الجولة الـ36 من المسابقة.

افتتح التسجيل لبرشلونة اللاعب الشاب لامين يامال في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ليمنح فريقه التقدم.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، تحديداً في الدقيقة 90+6، عزز البديل فيرمين لوبيز فوز البارسا بتسجيله الهدف الثاني، ليؤكد النقاط الثلاث لفريقه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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