شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يواجه سموحة فى ديربي الإسكندرية بمجموعة الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الاتحاد السكندري اليوم الجمعة، نظيره سموحة في ديربي الاسكندرية ، ضمن منافسات مباريات الجولة السابعة من مجموعة الهبوط، ضمن منافسات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويحتضن ملعب برج العرب ديربي الإسكندرية المنتظر بين الاتحاد السكندري وسموحة، حيث يطمح كل فريق للفوز وحصد ثلاث نقاط قد تكون حاسمة في سباق البقاء.

ودخل فريقا الاتحاد السكندرى وسموحة منطقة الأخطر أيضا ولكن موقفها أفضل إلى حد ما من الإسماعيلى وغزل المحلة، حيث يملتك الاتحاد 24 نقطة فى المركز الرابع ويحتاج 4 نقاط لحسم البقاء بشكل رسمى، أما سموحة فيمتلك 23 نقطة ويتبقى له مباراتين فقط وهو ما يصعب موقفه، حيث يحتاج الفوز على الاتحاد أو زد للاطمنان على بقائه.

أصبحت المنافسة على الهروب من الهبوط على صفيح ساخن بعد الصحوة التى قام بها فريقا إنبى ومودرن سبورت اللذان كانا يقبعان فى المركزين الثامن والتاسع فى مجموعة تفادى الهبوط فى الأسابيع الماضية مما أدى إلى دخول أكثر من نادى فى دوامة الهبوط فى بطولة الدورى المصرى.