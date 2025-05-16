شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعسكر اليوم استعداداً لمواجهة البنك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم مساء اليوم ،الجمعة، الأهلي الإستعدادات لمباراة البنك الأهلي المقرر لها الثامنة من مساء غداً بإستاد لقاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري.

وهي المباراة التي يتطلع النادي الأهلي بقيادة مدربه المؤقت عماد النحاس للفوز بها من أجل تخطي الخطوة قبل الأخيرة لحسم لقب الدوري ، ويخوض الفريق مران اليوم على ملعب التتش ثم يُعلن النحاس قائمة المباراة قبل الدخول في معسكر مغلق استعداداً لخوض المباراة المرتقبة.

ويناقش مسئولو النادي الأهلي مع الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق الذي سيتولي المسئولية خلفا للسويسري مارسيل كولر، من أجل تولي تدريب الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية عدة ملفات خاصة بفريق الكرة ابرزها الاتفاق على أعضاء الجهاز المعاون له في تدريب الفريق الأحمر، حيث يرغب مسئولي الأهلي في بقاء عماد النحاس ومحمد شوقي ضمن الجهاز الفني كمدرب عام ومدرب مساعد، فيما لم يحسم ريفيرو موقفه من بقاء الاثنين أو واحد منهما.