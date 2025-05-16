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إنبي يواجه طلائع الجيش في الجولة السابعة من مجموعة الهبوط ببطولة الدوري

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إنبي يواجه طلائع الجيش في الجولة السابعة من مجموعة الهبوط ببطولة الدوري

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القاهرة - سامية سيد - كتب رامى ناجى - حسام الحاج

الجمعة، 16 مايو 2025 06:00 ص

يواجه اليوم الجمعة ، فريق إنبي نظيره طلائع الجيش،  في الجولة السابعة من مجموعة الهبوط ببطولة الدوري، ووذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم، ملعب استاد جهاز .


يأمل إنبي، بقيادة مديره الفني حمزة الجمل، في تأمين بقائه رسميًا في الدوري، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي أوصلت الفريق إلى النقطة 24 والمركز الرابع في ترتيب مجموعة الهبوط والفوز على طلائع الجيش الليلة سيضمن له الاستمرار في الدوري الموسم المقبل.


في المقابل، يدخل طلائع الجيش اللقاء بقيادة هيثم شعبان بهدف حصد النقاط الثلاث، حيث يحتل المركز الثالث بنفس المجموعة ويسعى لتثبيت أقدامه في الدوري الممتاز من خلال هذا الفوز المهم أمام الفريق البترولي.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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