شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الزناتى يظهر في الصورة لتولى منصب مدير التعاقدات بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

عاد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق، للصورة مجدداً من أجل تولي منصب مدير التعاقدات بالزمالك ضمن خطة مجلس الإدارة لإعادة هيكلة إدارة قطاع الكرة بالكامل.

وعرض الزمالك على حسام الزناتى تولي منصب مدير التعاقد بالنادي، خلال الفترة المقبلة فى ظل رغبة الزمالك التعاقد مع صفقات سوبر، و حتى تكون الصفقات بالتنسيق بين الجهاز الفنى والمجلس ولجنة التخطيط

وينتظر الزمالك رد الزناتي لتحديد موقفه النهائي وفقا للعرض المقدم والذي تحدد خلاله مهام عمله وكافة اختصاصاته في حالة توليه المهمة.



