شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية بالجبلاية توصى بمعسكرات خارجية لمنتخبي الشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

أوصت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة إقامة معسكرات خارجية لمنتخبي الشباب والناشئين، وذلك ضمن خطة الإعداد الخاصة بالمشاركة في بطولتي كأس العالم للفئتين العمريتين خلال الفترة المقبلة.

وجاءت التوصية بعد مناقشات موسعة حول احتياجات المنتخبين على المستوى الفني والبدني، في ظل أهمية التحضير القوي لمواجهة المنتخبات العالمية، ورفع مستوى الاحتكاك الدولي للاعبين.

ومن المنتظر أن تُرفع التوصية إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الدول المقترحة لإقامة المعسكرات وتحديد مواعيدها وفقًا للأجندة الدولية وظروف المنتخبات.

وأكدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم دعمها الكامل لاستمرار المدربين أسامة نبيه وأحمد الكأس مع منتخبي الشباب والناشئين على التوالي، حيث صرح حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية والمتحدث الرسمي، لـ ”الخليج 365” بأهمية الاستقرار الفني للمنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أن هذا المبدأ كان محل اتفاق بين اللجنة والاتحاد منذ البداية.