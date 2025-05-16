شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 – 5 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 15 – 5 – 2025 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك.

لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك

أصدرت لجنة التظلمات 6 قرارات حاسمة، بخصوص مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، تتعلق بلوائح مسابقات كرة القدم المصرية، حيث قررت إلغاء المادتين ٦٢ و ٦٣ بكافة فقراتهما من لائحة المسابقات، وذلك لمخالفتهما لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة دوليًا، مؤكدة ضرورة احترام اختصاص لجنة التظلمات واللجان القانونية بالاتحاد.

منتخب مصر يخسر من المغرب 0-1 فى نصف نهائى كأس أفريقيا للشباب

خسر منتخب مصر للشباب تحت 20 عاماً بهدف دون رد أمام المغرب في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الخميس على استاد الدفاع الجوي، فى نصف كأس أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

قدم طه عزت مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية، حيثيات قراري الرابطة السابقين بخصم 3 و6 نقاط من الأهلى على خلفية أزمة مباراة القمة الأخيرة، إلى لجنة التظلمات المنعقدة حاليا لحسم مصير الأزمة المعلقة.

إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي

تعرض وسام ابو علي مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي لإصابة بإلتواء في الكاحل خلال مران الفريق وسيخضع اللاعب لفحوصات واشعة غداً ، الجمعة، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن التدريبات والمباريات.

فتح القيد للموسم الجديد 2 يونيو للأهلى بسبب فيفا و11يونيو للأندية بعد نهاية الكأس

استقر مسئولو اتحاد الكرة على فتح باب القيد للموسم الجديد يوم 2 يونيو للنادي الأهلي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا –.

الزمالك يحول 983 ألف يورو لـ بو طيب ويجهز مستحقات باتشيكو

كشف مصدر بنادى الزمالك أن مسئولي النادى قاموا بتحويل 983 ألف يورو للمغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق،وهى قيمة مستحقاته المتأخرة ليتم إسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي وانتظار قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برفع القيد في هذه القضية.

رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة السادسة في مجموعة التتويج بدورى Nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات (المجموعة الأولى) في الجولة السادسة من المرحلة النهائية لدوري Nile طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

حسام المندوه لـ ”الخليج 365”: حل أزمة القيد في الزمالك قريباً

قال حسام المندوه أمين صندوق الزمالك، إن خزينة النادى انتعشت مالياً، خلال اليومين الماضيين مؤكداً أنه تم استغلال هذه الأموال في سداد جزء من مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق بالإضافة إلى صرف جزء كبير من مستحقات عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأيضاً ألعاب الصالات.

البدري: لم أفسخ عقدي مع أهلي طرابلس.. وسعيد لمطالبة جماهير الأهلي بعودتي

تحدث حسام البدري المدير الفني المدير الفني لفريق أهلي طرابلس ليبيا، عن كواليس عودته من ليبيا بعد الأزمة الأخيرة في الأراضي الليبية.