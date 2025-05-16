شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يغيب وغموض موقف منسى.. أزمة فى هجوم الزمالك قبل مواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

يعانى هجوم فريق الزمالك من أزمة، قبل مواجهة بتروجت المقرر لها يوم 24 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمجموعة البطولة بـ الدوري المصري الممتاز، بسبب غياب أكثر من عنصر مؤثر في هذا المكان.

ويفتقد الجهاز الفني للزمالك خدمات سيف الدين الجزيرى في مباراة بتروجت بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بينما ما زال موقف ناصر منسي غامضاً بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز بالدورى.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها منسي إصابته بشد في العضلة الخلفية، وسيغيب على إثرها عن الملاعب مدة لا تقل عن 10 أيام، ليصبح موقفه غير محدد من مواجهة بتروجت يوم 24 مايو الجاري، حسب حالته الطبية.

وفى حال تأكد غياب ناصر منسى عن مواجهة بتروجت سبقى أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق أمام خيار وحيد يتمثل فى الدفع بـ حسام أشرف فى مركز الهجوم، وسيكون هذا الأمر إجبارياً على المدرب.

ويعود الزمالك للتدريبات غدا الجمعة، بعد أن منح أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق، لاعبى الزمالك راحة لمدة يومين من التدريبات قبل الاستعداد لمواجهة بتروجت بالجولة الثامنة من البطولة والمقرر لها 24 من الشهر الجارى باستاد الكلية الحربية.