شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخسر من المغرب 0-1 فى نصف نهائى كأس أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب مصر للشباب تحت 20 عاماً بهدف دون رد أمام المغرب في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الخميس على استاد الدفاع الجوي، فى نصف كأس أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

وبذلك يلتقى مننخب المغرب نظيره الجنوب أفريقي على لقب البطولة ، فيما ضرب منتخب مصر موعداً مع نيجيريا فى السادسة مساء الأحد المقبل، للمنافسة على المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا للشباب.

سجل جونز العبدلاوى هدف المنتخب المغربي الوحيد في الدقيقة 78، وقدم الفراعنة الصغار أداء متوسطا على مدار شوطي المباراة ولم ينشط سوى على فترات متباعدة وغابت خطورته بشكل مؤثر.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا في مصر، بعد تغلبه على نظيره منتخب نيجيريا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وضم تشكيل منتخب مصر للشباب كلاً من: عبد المنعم تامر ، محمد سمير ، أحمد عابدين ، عبد الله بوستنجي ، مهاب سامي ، أحمد كباكا ، محمد السيد ، سيف الدين سفاجا ، أحمد شرف ، محمد زعلوك ومؤمن شريف.

وضم تشكيل المنتخب المغربي كل من: يانيس بنشاوش، حمزة كتون، إسماعيل البختي، إسماعيل باعوف، فؤاد زهواني، حسام الصادق، رضا العلاوي، إلياس بومسعودي، عثمان معاما، أدم المختاري، سعد الحداد.