شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. لجنة التظلمات تؤيد قرار الرابطة والزمالك يصعّد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الاستئناف بـ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي و بيراميدز و الزمالك فيما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري القسم الأول.

ونستعرض فى هذا الإنفوجراف قرارات لجنة التظلمات وردود الفعل عليها.

أزمة مباراة القمة لجنة التظلمات تؤيد قرار الرابطة.. والزمالك يصعّد للمحكمة الدولية

وقررت اللجنة الاكتفاء باعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

فيما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الاعتراض رسمياً على قرار لجنة التظلمات، وتقديم شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للحصول على كامل حقوقه وتطبيق اللائحة بشكل صحيح بشأن لقاء القمة الأخير، والذي شهد واقعة انسحاب مكتملة الأركان، مما كان يتطلب خصم ٣ نقاط من الفريق المنسحب، لتُضاف إلى ٣ نقاط أخرى بعد اعتبار الزمالك فائزاً ٣/صفر.

وعلق مصدر مسئول بنادي بيراميدز علي قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة بعد تأيد قرار رابطة الأندية باعتبار الاهلي مهزوما امام الزمالك فقط وعدم خصم نقاط اضافية في نهاية الموسم علي خلفية انسحابه من القمة رقم 130.

وقال المصدر في تصريحاته لليوم السابع: "شكرا لجنة التظلمات الان اصبح لدينا الحق في اللجوء للمحكمة الرياضية (كاس) وسنحصل علي حقنا بالقانون، خاصة وان هناك مادة تتيح للجنة التظلمات تمنحها احقية التعديل علي تلك العقوبات بنص لائحة الاتحاد الدولي".