شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة محمد عبده صالح، وعضوية طارق النفراوي، محمود علاء الدين، سمير كمال، وكريم انور، 6 قرارات هامة بعد اجتماعها اليوم، الخميس، لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب الفريق الأحمر بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

التوصية بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة وتعديل البند 14.7 بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم.

على رابطة الأندية مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عند وضعها للائحة المنظمة لعملها وبما لا يتعارض مع تلك اللوائح.

مراعاة عمل القرعة سواء للدور الأول أو الثاني علانية بحضور كافة الأندية المشاركة في البطولة لدرأ للشبهات.

على جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة إعطاء الثقة المنظومة التحكيم المصرية حتى يتمكن أطرافها من التواجد في المحافل الدولية والقارية.

مناشدة الاندية المكونة للمنظومة الرياضية اعلاء المصلحة الوطنية والعمل على بث روح التعاون والمحبة بينها مما يعود اثره على المنتخبات الوطنية.

عدم جواز النظر في التظلمات المقدمة من الأهلي وبيراميدز والزمالك، فيما بعد، عقب قرار مجلس إدارة الرابطة.

وقررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم ما يلي:

وألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء ياعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.