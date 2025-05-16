شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يستعين بـ سيراميكا لاستكشاف الأهلي قبل مواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

استعان طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي بالمباريات السابقة للأهلي في الدوري وآخرها مواجهة سيراميكا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر قبل صدام الدوري المنتظر.

وحذر طارق مصطفى لاعبيه من ارتكاب الأخطاء على حدود منطقة الجزاء في مباراة الأهلي، وذلك في ظل تميز لاعبي الأحمر في التعامل مع الكرات الثابتة وترجمتها إلى أهداف.

كما أكد مدرب البنك الأهلي للاعبيه على أهمية الالتزام بالأدوار الدفاعية من جانب جميع لاعبي الفريق وعدم ترك المساحات في الخطوط الخلفية حتى لا تشكل خطورة على المرمى.

ويلتقي البنك الأهلي مع النادي الأهلي، في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، حيث يبحث أبناء طارق مصطفى عن تحقيق مفاجأة جديدة، بعد التعادل مع الزمالك 2-2 والفوز على بيراميدز 4-2.

وكان البنك الأهلي تعادل في الجولة الماضية أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق، ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات في مسابقة الدوري جاءت مواعيدها كالتالي:

1ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

2ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً

3ـ بتروجت x البنك الأهلي يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت الساعة 9 مساءً

ويستهدف البنك الأهلي حسم المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري، وذلك للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الجديد.