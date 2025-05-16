شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إحالة قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة للشئون القانونية بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إحالة القرار الصادر عن لجنة الاستئناف "التظلمات" باتحاد الكرة بخصوص مباراة القمة إلى الشئون القانونية بالنادي لدراسة حيثياته، والعرض على المجلس، لاتخاذ ما يراه للحفاظ على حقوق الأهلي حسب ما أعلنه الأهلي عبر موقعه الرسمى.

وشهدت أزمة مباراة القمة جدلا شديدا خلال الأيام الماضية في الشارع الكروي المصري وسط خلاف واضح بشأن القرار النهائي والذي صدر منذ قليل باعتبار الأهلي خاسراً من الزمالك صفر - 3 دون خصم نقاط من الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء باعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

الأهلي كان قد وافق على استكمال بطولة الدوري في أبريل الماضي بعد قرار رابطة الأندية باعتباره مهزوماً فقط في مباراة القمة دون خصم نقاط 3 نقاط منه آخر الموسم، وعلّق وقتها في بيان رسمي: "طالع النادي الخطاب الوارد من رابطة الأندية المحترفة والذي كشف كل الحقائق، وجاء فيه أن الأهلي لم يتعمد إثارة أزمة، ولم يهدف للانسحاب من مباراة القمة، وأنه كان يبحث عن المزيد من العدالة لكل الأطراف بما تكفله اللوائح ومدعوماً بالمستندات التي تقدم بها إلى كافة الجهات المعنية".

وتابع: "إزاء يقين النادي الثابت منذ اللحظة الأولى أن الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية وتحقيق عدالة المنافسة حتى وإن كلفه ذلك بعض الخسائر على المدى القصير، فإن النادي الأهلي مستمر في منافساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للحفاظ على حقوقه والمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، أو يتم تدارك مثل هذه الأخطاء من جانب القائمين على شئون اللعبة".