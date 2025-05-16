شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة محمد عبده صالح، وعضوية طارق النفراوي، محمود علاء الدين، سمير كمال، وكريم انور، عدد من القرارات في اجتماعها اليوم، الخميس، لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بـ الدوري الممتاز، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب الفريق الأحمر بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

وقررت اللجنة الاكتفاء باعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

وبناء على هذه القرارات يكون ترتيب الدورى كالتالي:

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد قرار لجنة التظلمات1- الأهلي 52 نقطة، من 6 مباريات.

2- بيراميدز 50 نقطة، من 6 مباريات.

3- الزمالك 41 نقطة، من 6 مباريات.

4- البنك الاهلي 37 نقطة، من 5 مباريات.

5- المصري البورسعيدي 36 نقطة، من 5 مباريات.

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة، من 5 مباريات.

7- فاركو 31 نقطة، من 5 مباريات.

8- بتروجيت 26 نقطة، من 5 مباريات.

9- حرس الحدود 23 نقطة، من 5 مباريات.