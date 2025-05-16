شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش إعادة مباراة.. ومفيش خصم نقاط.. قرارات لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، قراراتها النهائية بشأن الشكاوى المُقدمة حول مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي أُقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي، أنها رفضت إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك واعتبار الأهلي مهزوما أمام الفريق الأبيض، كما قررت اللجنة عدم توقيع أي خصم نقاط من الأهلي في نهاية الموسم والاكتفاء بخصم نقاط المباراة فقط.

ووفقاً لقرار لجنة التظلمات، يتأكد للجميع إنه "مفيش إعادة مباراة.. ومفيش خصم نقاط.. هذه هي أهم قرارات لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة".

ودعت لجنة التظلمات في ختام بيانها كافة الأندية والجهات المعنية إلى الالتزام باللوائح، واحترام قرارات الحكام، والتعامل مع القنوات الرسمية في تقديم التظلمات، حفاظًا على استقرار المسابقة وحيادها.

ألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء ياعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.