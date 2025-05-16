شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم: ما حدث مهزلة من رابطة الأندية..ومستمرون في المطالبة بحق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن ما حدث يعتبر مهزلة من رابطة الأندية بالتراجع عن قرارها التي أصدرته بخصم 6 نقاط من النادي الأهلي بسبب أزمة مباراة القمة.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" ، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "ما حدث هو سقطة تاريخية للكرة المصرية ومجلس إدارة نادي الزمالك مستمر في المطالبة بحقه وهو اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية".

هذا وألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء ياعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.