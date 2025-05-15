الامارات | إنجاز جديد لرياضة الإمارات.. الكمالي رئيسا للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المستشار محمد الكمالي رئيسا للجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي، خلال اجتماع كونغرس FIFA الخامس والسبعين الذي عقد اليوم في مدينة أسونسيون بجمهورية الباراغواي، برئاسة جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

حضر الاجتماع من جانب اتحاد الإمارات لكرة القدم عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأمل حسن بوشلاخ عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام.

ويعد اختيار المستشار محمد الكمالي لأحد أهم اللجان الرئيسة في الاتحاد الدولي لكرة القدم إنجازاً إدارياً جديداً لرياضة الإمارات على مستوى العالم، وتأكيداً على ثقة الاتحاد الدولي بكوادرنا الوطنية التي أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات، خاصة كرة القدم، علماً أن الكمالي يُعد أول رئيس للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي من قارة آسيا.

وشهد جدول أعمال اجتماع كونغرس FIFA الخامس والسبعين العديد من البنود أبرزها كلمة جياني انفانتينو، والاطلاع على التقرير السنوي والأنشطة التي نظمها الاتحاد الدولي في عام 2024 والتقارير المالية وانتخاب اللجان القضائية، إلى جانب مناقشة المقترحات المقدمة من الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وعلى هامش الاجتماع، التقى وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم مع العديد من ممثلي الاتحادات الأعضاء.