"لجنة الاستئناف تحسم الجدل: قرارات نهائية في أزمة قمة الزمالك والأهلي!"

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء الخميس، قرارات لجنة التظلمات بشأن الأزمة التي تفجرت بعد انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة للدوري الممتاز.

ورغم الطعون المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، قررت اللجنة تثبيت قرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي مهزومًا 3-0، دون خصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم، مؤكدة أن القرار نهائي وفقًا للائحة الرابطة.

وأوضحت اللجنة أنها قبلت التظلمات شكلًا ورفضتها موضوعًا، نظرًا لأن المادة 63 من لائحة رابطة الأندية تمنع الطعن على قراراتها، ما جعل اللجنة عاجزة عن تعديل القرار رغم النظر فيه.

وفي خطوة لافتة، أوصت لجنة التظلمات بإجراء تعديلات جوهرية على لائحة الرابطة، أبرزها:

إلغاء المادتين 62 و63 من اللائحة، وتعديل البند 14.7، لتُفرض عقوبة خصم 6 نقاط فوريًا حال الانسحاب من أي مباراة، دون الانتظار لنهاية الموسم.

ضرورة التزام رابطة الأندية بلوائح الاتحاد المصري والدولي لكرة القدم.

إجراء قرعة الدوري بشفافية وبحضور جميع الأندية لدرء الشبهات.

التأكيد على دعم التحكيم المصري ومنح عناصره الثقة الكاملة.

دعوة الأندية لتعزيز الروح الرياضية والتعاون لما فيه مصلحة الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية.

كما أشارت اللجنة إلى حق أي نادٍ متضرر في اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للطعن على قرارات الرابطة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تطورات قانونية جديدة خلال الفترة المقبلة.