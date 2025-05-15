شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تطالب بدعم منظومة التحكيم وتعزيز ثقة عناصر اللعبة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم جميع أطراف المنظومة الرياضية، من أندية ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية، إلى منح الثقة الكاملة لمنظومة التحكيم المصرية، بما يضمن توفير المناخ المناسب لتطوير الحكام وتمكينهم من التمثيل المشرف في المحافل الدولية والقارية.

وكانت لجنه التظلمات قد أوصت بخسارة الأهلى امام الزمالك وعدم خصم 3 نقاط فى نهايه الموسم،

وأكدت اللجنة في بيانها أن التحكيم يُعد أحد الركائز الأساسية لاستقرار المنافسات الرياضية، وأن دعم الحكم المصري معنويًا ومهنيًا يسهم في صقل مهاراته ورفع كفاءته، مما يؤهله للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية بكفاءة وجدارة.

وأضافت اللجنة أن الثقة المتبادلة بين عناصر اللعبة ومنظومة التحكيم تخلق بيئة رياضية صحية، تُسهم في تطوير الأداء داخل الملعب، وتُقلل من التوتر والاعتراضات التي قد تؤثر على سير المباريات.

كما طالبت اللجنة بضرورة الابتعاد عن الحملات السلبية، والاعتماد على القنوات الرسمية في تقديم الشكاوى أو الملاحظات الفنية، بما يحافظ على هيبة الحكام ويساهم في رفع مستوى التحكيم المحلي.

أصدرت لجنة التظلمات 6 قرارات حاسمة، بخصوص مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، تتعلق بلوائح مسابقات كرة القدم المصرية، حيث قررت إلغاء المادتين ٦٢ و ٦٣ بكافة فقراتهما من لائحة المسابقات، وذلك لمخالفتهما لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة دوليًا، مؤكدة ضرورة احترام اختصاص لجنة التظلمات واللجان القانونية بالاتحاد.

وألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء ياعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.