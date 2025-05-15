شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات بيراميدز المتبقية في بطولة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز لخوض مباراته المقبلة في بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعد فوزه على الزمالك بالجولة السادسة، من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز.

ترتيب بيراميدز فى جدول الدورى

ورفع فريق بيراميدز رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثانى في ترتيب بطولة الدورى، خلف الأهلى المتصدر بنقطتين، قبل 3 جولات على النهاية، والتي يتبقى لكل من الأهلى وبيراميدز مباراتين فقط.

موعد مباريات بيراميدز المتبقية كالتالى..

بتروجت × بيراميدز.. يوم السبت 17 مايو على ستاد بتروسبورت - 8 مساء فى الجولة السابعة

سيراميكا × بيراميدز.. يوم الأربعاء 28 مايو على ستاد هيئة قناة السويس - 8 مساء فى الجولة التاسعة