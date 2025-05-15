شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تصدر قرارها في أزمة القمة دون خصم نقاط من الأهلى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الاستئناف بـ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي و بيراميدز و الزمالك فيما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري القسم الأول ، كما أوردت اللجنة في قرارها الأسباب التي استندت إليها على النحو التالي :

أولاً : قبول التظلم شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر من رابطة أندية القسم الأول بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٥ و مضمونه "اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائز بنتيجة 3 / صفر، وذلك وفقاً للمادة ( ٤/١٧ ) من لائحة المسابقة، و خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناء على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة ( ۸/۱۷ ) من لائحة المسابقات ".

وعقدت في الخامسة مساء اليوم لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة محمد عبده صالح، وعضوية طارق النفراوي، محمود علاء الدين، سمير كمال، وكريم انور، اجتماعها اليوم، الخميس، لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب الفريق الأحمر بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

وقررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها الأخيرة حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بـ مباراة الزمالك مع الأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول لإصدار قرارها في جلسة 15 مايو الجاري مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها السابقين.