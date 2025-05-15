شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد النادي الأهلي بشان قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري الذي صدر منذ قليل بشان أزمة مباراة القمة الشهيرة هذا الموسم التي لم يشارك فيها الأهلي إعتراضًا على عدم إقامتها بطاقم تحكيم أجنبي كما سبق وطلب الأهلي.

وقال مصدر في القلعة الحمراء، أن مسئولو الأهلي يبحثون تداعيات هذا القرار وموقف النادي منه وسيتم الرد عليه بشكل رسمي بعد دراسته من جميع الجوانب القانونية والإدارية بما يحفظ حقوق النادي في هذه القضية.

وشهدت أزمة مباراة القمة جدل شديد خلال الأيام الماضية في الشارع الكروي المصري وسط خلاف واضح بشأن القرار النهائي والذي صدر منذ قليل بإعتبار الأهلي خاسراً من الزمالك صفر _3 دون خصم نقاط من الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء ياعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.

الأهلي كان قد وافق على استكمال بطولة الدوري في أبريل الماضي بعد قرار رابطة الأندية بإعتباره مهزوماً فقط في مباراة القمة دون خصم نقاط 3 نقاط منه أخر الموسم، وعلّق وقتها في بيان رسمي: "طالع النادي الخطاب الوارد من رابطة الأندية المحترفة والذي كشف كل الحقائق، وجاء فيه أن الأهلي لم يتعمد إثارة أزمة، ولم يهدف للانسحاب من مباراة القمة، وأنه كان يبحث عن المزيد من العدالة لكل الأطراف بما تكفله اللوائح ومدعوماً بالمستندات التي تقدم بها إلى كافة الجهات المعنية".

وتابع: "إزاء يقين النادي الثابت منذ اللحظة الأولى أن الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية وتحقيق عدالة المنافسة حتى وإن كلفه ذلك بعض الخسائر على المدى القصير، فإن النادي الأهلي مستمر في منافساته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للحفاظ على حقوقه والمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، أو يتم تدارك مثل هذه الأخطاء من جانب القائمين على شؤون اللعبة".