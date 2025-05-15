شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المواد 7 و14 بشأن الانسحاب التي طالبت لجنة التظلمات بتعديلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة محمد عبده صالح، وعضوية طارق النفراوي، محمود علاء الدين، سمير كمال، وكريم انور، عدد من القرارات والتوصيات في اجتماعها اليوم، الخميس، لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب الفريق الأحمر بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

وبناء على هذا الاجتماع ، تقرر الاكتفاء ياعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك فى المباراة التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة .

وجاء في أحد التوصيات تعديل البند 14.7 بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم.

وتنص المادة 17.4 أنه في حال تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة يمنح حكم المباراة مهلة لمدة 15 دقيقة وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الأخر فائزا بالمباراة بنتيجة 3-0.

طالبت لجنة التظلمات بتعديل هذه المادة من رابطة الاندية بشأن الانسحاب من المباراة بخصم ستة نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم مع إضافة المادة 17.8 إليها حفاظاً على الأموال وانتظاماً للمسابقات واحتراماً للجماهير والذي ينص على:

"إذا اعتبر فريق منسحبا من المباراة واستكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقا لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 3 - صفر بالإضافة إلى خصم عدد ” 3 " نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب مع الحق في الاستعانة بما تراه في لتقرير الحكم والمراقبين وإدارة المسابقات هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار وفقا ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق".