شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي وعطية الله يدعمان المغرب أمام مصر في نصف نهائي أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الثنائي المغربي في النادي الاهلي، أشرف بن شرقي وعطية الله ، على دعم منتخب بلادهم في مباراته أمام منتخب مصر للشباب في ستاد الدفاع الجوى في نصف نهائي أمم افريقيا للشباب، والمقامة الان.

وتواجد الثنائي المغربي في مدرجات استاد الدفاع الجوي لتحفيز منتخب المغرب للشباب ، حيث حرصت الجماهير المتواجدة علي التقاط الصور مع ثنائي الأهلى .

وضم تشكيل منتخب مصر للشباب كلاً من: "عبد المنعم تامر ، محمد سمير ، أحمد عابدين ، عبد الله بوستنجي ، مهاب سامي ، أحمد كباكا ، محمد السيد ، سيف الدين سفاجا ، أحمد شرف ، محمد زعلوك ومؤمن شريف".

وضم تشكيل المنتخب المغربي كل من: "يانيس بنشاوش، حمزة كتون، إسماعيل البختي، إسماعيل باعوف، فؤاد زهواني، حسام الصادق، رضا العلاوي، إلياس بومسعودي، عثمان معاما، أدم المختاري، سعد الحداد.تأهل منتخب مصر إلي ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0، وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد.

بينما تأهل منتخب المغرب لربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين على كينيا (3 – 2) وتونس (3 – 1) وتعادل مع نيجيريا بدون أهداف، وفي ربع النهائي فاز منتخب المغرب على سيراليون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الدفاع الجوي وامتدت للأشواط الإضافية عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي .