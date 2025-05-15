شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات من المحكمة الرياضية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نهاد حجاج، خبير اللوائح والقوانين، أن قرار لجنة التظلمات متناقض بعد اعتبار الزمالك فائزا في مباراة القمة وعدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي نهاية الموسم.

وقال حجاج في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المُذاع على قناة نادي الزمالك: "قرار لجنة التظلمات وكيف يعتمد على مادة يوصي بإلغائها لمخالفاتها لوائح الاتحاد".

وأضاف: "من المرجح إلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر اليوم من المحكمة الرياضية الدولية، أنا مندهش للغاية بسبب حيثيات لجنة التظلمات والقرار مخالف للائحة اتحاد الكرة المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم".

ألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء ياعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.