شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية بشأن قرار لجنة التظلمات لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الاعتراض رسمياً على قرار لجنة التظلمات، وتقديم شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للحصول على كامل حقوقه وتطبيق اللائحة بشكل صحيح بشأن لقاء القمة الأخير، والذي شهد واقعة انسحاب مكتملة الأركان، مما كان يتطلب خصم ٣ نقاط من الفريق المنسحب، لتُضاف إلى ٣ نقاط أخرى بعد اعتبار الزمالك فائزاً ٣/صفر.

ويأتي قرار مجلس إدارة الزمالك عقب القرار الصادر اليوم الخميس من لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم بشأن التظلم المقدَّم من النادي ضد قرار مجلس إدارة الرابطة بتعديل العقوبات السابق صدورها بشأن مباراة القمة، في مخالفة صارخة لكافة مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة الرياضية.

ويؤكد نادي الزمالك أنه لن يتهاون مطلقاً في الحفاظ على كافة حقوق النادي، واتخاذ كل ما يلزم سعياً لتطبيق اللوائح بشكل عادل بين جميع الأندية.