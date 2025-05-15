شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تطالب رابطة الأندية بمراعاة لوائح اتحاد الكرة المعتمدة من "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة التظلمات باتحاد الكرة ، من رابطة الأندية المصرية المحترفة ، بضرورة مراعاة اللوائح المنظمة الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك عند إعدادها أو تعديلها للائحة التنظيمية الخاصة بعملها.

وشددت هذه المطالبات على أهمية عدم تعارض لائحة الرابطة مع اللوائح الرسمية المعمول بها على المستوى المحلي والدولي، بما يضمن التزام كافة الأطراف بالمعايير القانونية والتنظيمية التي تحفظ استقرار المنظومة الكروية.

وأصدرت لجنة التظلمات 6 قرارات حاسمة تتعلق بلوائح مسابقات كرة القدم المصرية، حيث قررت إلغاء المادتين ٦٢ و ٦٣ بكافة فقراتهما من لائحة المسابقات، وذلك لمخالفتهما لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة دوليًا، مؤكدة ضرورة احترام اختصاص لجنة التظلمات واللجان القانونية بالاتحاد.

وفي سياق متصل، ألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

وأصدرت لجنة التظلمات 6 قرارات حاسمة، بخصوص مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، تتعلق بلوائح مسابقات كرة القدم المصرية، حيث قررت إلغاء المادتين ٦٢ و ٦٣ بكافة فقراتهما من لائحة المسابقات، وذلك لمخالفتهما لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة دوليًا، مؤكدة ضرورة احترام اختصاص لجنة التظلمات واللجان القانونية بالاتحاد.

وفي سياق متصل، ألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء ياعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك؟

وشددت اللجنة على رابطة أندية القسم الأول بضرورة مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الفيفا عند وضع اللوائح المنظمة لعملها، بما لا يتعارض معها، كما أكدت على أهمية إجراء القرعة الخاصة بالمسابقات سواء للدور الأول أو الثاني علنًا وبحضور جميع الأندية المشاركة، وذلك لضمان الشفافية ونبذ الشبهات.

وفي سياق دعم التحكيم المصري، طالبت اللجنة جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة بمنح الثقة للحكام المصريين، لتمكينهم من التواجد في المحافل الدولية والقارية.