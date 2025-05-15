شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تطالب رابطة الأندية بإجراء قرعة الدوري علانية بحضور ممثلي الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، من رابطة الأندية المصرية المحترفة بضرورة إجراء قرعة مباريات الدوري الممتاز – سواء للدور الأول أو الثاني – بشكل علني، وبمشاركة وحضور كافة الأندية المتنافسة في البطولة.

وأكدت اللجنة، أن إجراء القرعة بشكل علني وشفاف، وبوجود ممثلي الأندية، يأتي في إطار ترسيخ مبدأ النزاهة والعدالة، وسعيًا إلى درء أي شبهات أو تأويلات قد تُثار حول حيادية جدول المباريات أو ترتيبها.

وشددت لجنة التظلمات على أن هذا الإجراء يندرج ضمن أفضل الممارسات التنظيمية المتبعة عالميًا، ويعزز من ثقة الأندية والجماهير في آليات إدارة المسابقة، داعية الرابطة إلى تبني هذا المبدأ وتطبيقه بصورة دائمة في كل المواسم القادمة.

كما دعت اللجنة إلى توثيق فعاليات إجراء القرعة بالصوت والصورة، وإتاحتها لوسائل الإعلام، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والمصداقية في تنظيم المسابقة الأهم على الساحة الكروية المصرية.

وأصدرت لجنة التظلمات 6 قرارات حاسمة، بخصوص مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، تتعلق بلوائح مسابقات كرة القدم المصرية، حيث قررت إلغاء المادتين ٦٢ و ٦٣ بكافة فقراتهما من لائحة المسابقات، وذلك لمخالفتهما لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة دوليًا، مؤكدة ضرورة احترام اختصاص لجنة التظلمات واللجان القانونية بالاتحاد.

وفي سياق متصل، ألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين ٥١ فقرة ٣/أ/ب و ٤/١٧ من لائحة الأندية بشأن الانسحاب بخصم ست نقاط مباشرة، وذلك حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.

ويعنى هذا القرار الاكتفاء ياعتبار الأهلى مهزوما أمام الزمالك التى كان مقرر إقامتها فى شهر مارس الماضى، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم 3 نقاط إضافية نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك؟

وشددت اللجنة على رابطة أندية القسم الأول بضرورة مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الفيفا عند وضع اللوائح المنظمة لعملها، بما لا يتعارض معها.

كما أكدت على أهمية إجراء القرعة الخاصة بالمسابقات سواء للدور الأول أو الثاني علنًا وبحضور جميع الأندية المشاركة، وذلك لضمان الشفافية ونبذ الشبهات.

وفي سياق دعم التحكيم المصري، طالبت اللجنة جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة بمنح الثقة للحكام المصريين، لتمكينهم من التواجد في المحافل الدولية والقارية.