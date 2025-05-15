شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اللجنة الأولمبية يدعم اتحاد الدراجات ويشيد بتنظيم بطولة أفريقيا للمضمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وفد اللجنة الأولمبية المصرية الذى حرص على زيارة مضمار الدراجات لمتابعة منافسات البطولة الأفريقية للمضمار التى تحتضنها القاهرة في الفترة من 11 وحتى 16 مايو الحالى.

وأعرب الوفد الذي ضم كلا من اللواء حازم حسني السكرتير العام للجنة، ومحمد مطيع السكرتير العام المساعد، واللواء شريف القماطي أمين صندوق اللجنة، عن دعمه لاتحاد الدراجات في تنظيم هذه البطولة القارية الهامة.

وأشادوا بالنجاح الكبير في تنظيم البطولة والمنافسات القوية التي تتم في جو رياضي هادئ، فى ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين.

وأكد اللواء حازم حسني السكرتير العام للجنة الأولمبية دعمه لاتحاد الدراجات الذي ينظم واحدا من أكبر البطولات داخل القارة السمراء، معبرا عن دعمه الكامل للكابتن أيمن علي حسن ومجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات في كل الفعاليات التي يتم تنظيمها.

وأعرب حازم حسنى عن سعادته بالنتائج التي حققها المنتخب الوطني في منافسات البطولة وتصدره الترتيب العام في المنافسات التي أجريت حتى الآن، بالإضافة لنجاح منتخب الباراسيكل في حصد لقب البطولة الأفريقية التى أقيمت يومي 11 و12 مايو الجاري.

ومن جانبه، أكد أيمن علي حسن تقديره الكبير لهذه الزيارة التي تعبر عن أجواء المودة بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، حيث إنها لا تبخل بتقديم كل سبل الدعم للاتحادات. وشدد على بذل كل الجهد من أجل خرج البطولة بشكل مشرف أمام ضيوف مصر الذين يمثلون 13 دولة أفريقية.

ويتصدر المنتخب الوطني جدول الترتيب العام للبطولة برصيد 30 ميدالية متنوعة بعد أن حصد لاعبو المنتخب الوطني أمس 8 ميداليات جاءت كالتالي 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، فيما يحتل المركز الثاني منتخب جنوب أفريقيا برصيد 26 ميدالية متنوعة وفي المركز الثالث الجزائر برصيد 8 ميداليات.

وتشهد البطولة الأفريقية للمضمار مشاركة 13 دولة، هي: مصر، وتونس، والجزائر، وجنوب أفريقيا، وسيشل، ونيجيريا، وبوروندي، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبنين، وكوت ديفوار، وأوغندا، جنوب السودان.