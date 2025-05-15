شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة منتخب الشباب ضد المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الآن صافرة بداية لقاء منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره المغربى، في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي، فى نصف كأس إفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

وضم تشكيل منتخب مصر للشباب كلاً من: "عبد المنعم تامر ، محمد سمير ، أحمد عابدين ، عبد الله بوستنجي ، مهاب سامي ، أحمد كباكا ، محمد السيد ، سيف الدين سفاجا ، أحمد شرف ، محمد زعلوك ومؤمن شريف".

تأهل منتخب مصر إلي ربع النهائي كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث بحصوله على 4 نقاط في المجموعة الأولى بعد استبعاد نتائج تنزانيا صاحب المركز الأخير وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا 1-0 وخسر أمام سيراليون 1- 4 وتعادل مع زامبيا 0 - 0 وفاز على تنزانيا 1 - 0، وفي ربع النهائي فاز منتخب مصر على غانا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد.

بينما تأهل منتخب المغرب لربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين على كينيا (3 – 2) وتونس (3 – 1) وتعادل مع نيجيريا بدون أهداف، وفي ربع النهائي فاز منتخب المغرب على سيراليون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الدفاع الجوي وامتدت للأشواط الإضافية عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب، أسامة نبيه مديراً فنياً وحمادة أنور مديرا للمنتخب وعلاء عبده مدرباً عاماً ومحمد عمر النور مدرباً وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى وأحمد عصام محللاً للآداء ومحمد أكمل طبيباً ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وعباس حسنين أخصائي تدليك.

وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر من عام 2025 الجاري، وشارك منتخب مصر للشباب في كأس العالم 8 مرات من قبل، كانت الأولى في 1981، والأخيرة في 2013.

عملاقا شمال إفريقيا التقيا في مرحلة التصفيات على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في 14 نوفمبر العام الماضي وتمكن "أشبال أطلس" بقيادة المدير الفني محمد وهبي من التفوق (2 – 1) على "الفراعنة" بقيادة المدير الفني البرازيلي وقتها روجيرو ميكالي ’ حيث تقدم سعد الحداد في الدقيقة 44 وأدرك محمد سمير التعادل لمصر في الدقيقة 50 ثم سجل عثمان معاما هدف الفوز في الدقيقة 67 من عمر المواجهة التي أدارها التونسي نعيم حسني.

تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا في مصر، بعد تغلبه على نظيره منتخب نيجيريا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة