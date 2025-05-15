شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لخوض مبارياتين في غاية الأهمية هذا الموسم والمتبقيتين للمارد الأحمر من عمر مسابقة الدوري وهما البنك الأهلي يوم السبت المقبل 18 مايو الجاري في الثامنة مساءً على استاد القاهرة في الجولة السابعة، ثم فاركو يوم الأربعاء الموافق 28 مايو في الثامنة مساءً الجولة الثامنة، علما بأن الأهلي لن يلعب الجولة الختامية في الدوري لأنه استنفذ عدد مبارياته "bye".

على صعيد متصل ، يترقب مسئولو الأهلي عقد جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريفيرو الذي سيتولى تدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر ، ويرغب الأهلي في وضع النقاط على الحروف مع المدرب الأسباني الذي أنهى علاقته مؤخراً بنادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وتم إقامة حفل وداع له ، ويناقش الأهلي مع المدرب الجديد السياسة العامة للمدرب مع الفريق والجهاز المعاون وغيرها من متطلبات المرحلة المقبلة.