شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم ريد ستار الإيفواري في الكؤوس الأفريقية لليد للرجال والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره ريد ستار الايفواري بنتيجة 39-18 في إطار أول مواجهاته ببطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 حتى 23 مايو الحالى.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد بالفوز علي الترجي التونسي في النهائي علي صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي فرع الجزيرة ، ليتأهل إلي بطولة العالم للأندية 2025 بمصر .

تأهل فريق الترجي التونسي لكرة اليد إلي نهائي السوبر الأفريقي بالفوز علي منتدي درب سلطان المغربي في نصف النهائي .

بينما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى.

وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التى تنطلق عقب الكؤوس مباشرة .

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى بالكؤوس التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي. على نفس الصالة بحضور جماهيرى حيث يلتفى الأهلى مع الفائز من لقاء الترجى التونسى مع منتدى درب سلطان ، وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التى تنطلق عقب الكؤوس مباشرة .

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.