شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر في اتحاد الكرة عن السبب في تأخير صدور قرار لجنة التظلمات، موضحا أن اجتماع اللجنة ما زال مستمرا، وسيتم صدور القرار فور انتهائه، علما بان أعضاء اللجنة لم يستقروا على قرار بعينه حيث تدور المدوالات بين المجتمعين حول التشريع القانونى للائحة المعمول بها فى الدورى، على أن يكون القرار النهائى وفقا للمنصوص عليه فى اللائحة منعا لأى انتقادات تصدر من أى جهة ترى القرار فى غير صالحها.

وعقدت في الخامسة مساء اليوم لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة محمد عبده صالح، وعضوية طارق النفراوي، محمود علاء الدين، سمير كمال، وكريم انور، اجتماعها اليوم، الخميس، لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب الفريق الأحمر بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

وقررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها الأخيرة حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول لإصدار قرارها في جلسة 15 مايو الجاري مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها السابقين.