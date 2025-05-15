شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إحالة ثلاثة مسئولين بالاتحاد الى محكمة الجنح.. رئيس الكاراتيه: ننتظر القرار النهائي والان مع تفاصيل الخبر

علّق محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه على قرار النيابة العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية ورئيس منطقة الاسكندرية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الى محكمة الجنح المختصة على خلفية وفاة اللاعب يوسف أحمد لاعب منطقة السويس خلال منافسات بطولة الجمهورية التي أقيمت قبل اسابيع بالإسكندرية.

وقال الدهراوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الاتحاد سينتظر ما ستسفر عنه نتيجة إحالة الثلاثة والقرار النهائي من المحكمة مع المتهمين حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من تسبب فى وفاة اللاعب.

واشار رئيس الكاراتيه ان الاتحاد حريص على سلامة وصحة كل اللاعبين المُنتمين للعبة، لذا سيكون هناك قرارات هامة عقب وصول القرار النهائي في هذا الملف الهام لأن سلامة وصحة اللاعبين ضمن أولويات المجلس.

وأمرت النيابة العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية

وأسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.

وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :

ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.

ضرورة الاطلاع على التراخيص اللازمة لشركات الإسعاف، والصادرة من هيئة الإسعاف المصرية - وفق قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١٩ وذلك قبيل التعاقد معها للوقوف على مدى اتفاقها والشروط الطبية اللازمة.

التحقق قبل بدء البطولة من الشهادات الحاصل عليها طاقم الإسعاف للوقوف على حصولهم على دورات من هيئة الإسعاف المصرية في الإنعاش القلبي الرئوي.

ضرورة اختيار رؤساء اللجان الطبية بالاتحادات الرياضية وفقا لكفاءتهم الطبية، وبما يتفق والقوانين واللوائح.



