شكرا لقرائتكم خبر عن وهبي يعلن تشكيل المغرب لمواجهة منتخب الشباب في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، تشكيل فريقه لمواجهة مصر، عند التاسعة مساء اليوم الخميس، فى نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر.

وضم تشكيل المنتخب المغربي كل من: "يانيس بنشاوش، حمزة كتون، إسماعيل البختي، إسماعيل باعوف، فؤاد زهواني، حسام الصادق، رضا العلاوي، إلياس بومسعودي، عثمان معاما، أدم المختاري، سعد الحداد.

وقال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس قبل لقاء المغرب أن المنتخب جاهز للقاء بعدما نجح في تحقيق الجزء الأول من أحلامه وهو الصعود للمونديال.

وتابع نبيه قائلا: حجز تذكرة المونديال لا شك أنه أمر يمنحنا مزيد من الاستقرار النفسي ورفع الكثير من الضغوط التي عانى منها المنتخب على مدار المنافسات القوية السابقة.

وأضاف: مباراتنا مع منتخب المغرب الشقيق هي (ديربي) عربي أفريقي ونهائي مبكر لأننا سنواجه منافس قوي ومنظم أثبت وجوده قاريا وعالميا على مدار السنوات الأخيرة، نتطلع لتقديم مباراة تليق باسم بلادنا، سندافع بقوة واستبسال عن أحلامنا المشروعة وسنقاتل من أجل استمرار المسيرة نحو الحلم الأفريقي.