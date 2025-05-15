موعد مباراة بيراميدز أمام بتروجت في الدورى والقنوات الناقلة

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يجهز فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى يورتشيتش المدير الفني للفريق، لاعبيه للإرتباطات المقبلة بعد إغلاق صفحة مباراة الزمالك بالجولة السادسة من مرحلة الحسم من بطولة الدورى، والتي فاز فيها الفريق السماوى بهدف دون رد.

ويستعد بيراميدز لمواجهة بتروجت بالجولة السابعة من البطولة، وهى المباراة التي يسعى فيها بيراميدز لتحقيق الفوز أيضا لمزاحمة الأهلى على لقب الدورى.

موعد مباراة بيراميدز مع بتروجت

وتقام مباراة بيراميدز مع بتروجت في الثامنة من مساء بعد غد السبت الموافق 17 مايو الجارى، و تقام باستاد بتروسبورت، على أن تنقل عبر قناة اون سبورت مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

موعد مباريات بيراميدز المتبقية فى الدورى

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط، حيث يلتقى بيراميدز مع بتروجت السبت المقبل بالجولة السابعة، بينما يلتقى مع سيراميكا الأربعاء 28 مايو بستاد هيئة قناة السويس بالجولة التاسعة.