شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوج بدوري السوبر لكرة السلة سيدات على حساب سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

توج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي "سيدات" بلقب بطولة دوري السوبر لكرة السلة سيدات 2024/2025 ، وجاء تتويج الأهلي بعد الفوز على سبورتنج في الدور النهائي بنتيجة 2-0 في سلسلة Best Of 3، على صالة ستاد القاهرة الدولي.

فاز الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 93-66، بينما فاز في المباراة الثانية بنتيجة 86-59 ، وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع تعادل مصر للتأمين مع هليوبوليس في نتيجة السلسلة بنتيجة 1-1، حيث فاز هليوبوليس على مصر للتأمين بنتيجة 70/56، في المباراة الأولى، بينما فاز الأخير في المباراة الثانية بنتيجة 52/44.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة يوم السبت الموافق 17 مايو الجاري.

كان قد تأهل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز على مصر للتأمين في الدور نصف النهائي، بينما تأهل سبورتنج للدور ذاته على حساب هليوبوليس.