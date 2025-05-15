شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن قائمته لمواجهة الاتحاد في ديربى الإسكندري بالدوري.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة أحمد عبد العزيز، عن قائمة الفريق للمباراة القادمة أمام الاتحاد السكندري غداً ، الجمعة، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وشهدت القائمة تواجد الحارس الهاني سليمان بجانبه شريف رضا في حراسة المرمى، بينما يضم خط الدفاع ، محمد أشرف، بركات حجاج، وميدو مصطفى. وفي خط الوسط، يعتمد الفريق على جهود كل من دودو دوكو، عمرو السيسي، محمد رجب الصافي، عبد الرحمن عامر، محمد كوني، والحبيب أحمد. أما خط الهجوم، فيقوده إسلام جابر، محمد سالم، محمد مكرونة، صامويل أومارو، علي عمرو، أحمد خالد، أحمد إيهاب، وعبد الكبير الوادي.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل مواعيد مباريات الجولات 7 و8 و9 بالمرحلة النهائية من عمر الدورى الممتاز للموسم الجارى وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية سواء التى تتنافس على اللقب والمراكز المتقدمة للمشاركة فى البطولات الأفريقية فى الموسم الجديد، أو التى تصارع للنجاة من الهبوط.

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز بعد التعثر الثاني على التوالي للفريق الأزرق، وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، بينما حقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.